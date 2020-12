Der erste Bauabschnitt mit einer Leistung von 748 Kilowatt geht Anfang 2021 in Betrieb. Der Strom soll vollständig im Gewerbepark verbraucht werden. Die Abnehmer werden über ein eigenes Arealnetz versorgt.Viele Jahre lang hat der US-amerikanische Konzern Goodyear in Philippsburg bei Heidelberg Reifen produziert. Vor drei Jahren stellte das Unternehmen die Fertigung an diesem Standort ein. Die Wirth-Gruppe aus dem nahen Waghäusel übernahm 2019 das Gelände, um dort einen modernen Industriepark mit klimafreundlichem Energiekonzept zu entwickeln. Dazu gehört auch eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...