SpheraCloud Environmental Accounting hilft Unternehmen bei ihrer Entwicklung von Compliance zu Leistung durch die Erstellung überprüfbarer Aufzeichnungen für das Emissionsmanagement sowie die Lieferung von Erkenntnissen für die Bewertung und Optimierung im Bereich der Vermögensentwicklung.

CHICAGO, Dec. 09, 2020, ein weltweit führender Anbieter von Software, Daten- und Beratungsdienstleistungen für integriertes Risikomanagement, eine neue Cloud-basierte Lösung für die Ökobilanzierung eingeführt, die die Belastung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften reduziert und gleichzeitig erweiterte Erkenntnisse liefert, mit denen die ökologische Nachhaltigkeit verbessert werden kann.



Die neue Lösung für die Ökobilanzierung ist auf SpheraCloud , der mehrmandantenfähigen, Software-as-a-Service (SaaS)- und mobilen Plattform von Sphera, verfügbar. Die Plattform bietet eine integrierte Suite von Anwendungen, um Sicherheits-, Nachhaltigkeits- und Produktivitätsrisiken im gesamten Unternehmen proaktiv zu mindern und zu verwalten.

SpheraCloud Environmental Accounting bietet eine breite Palette an Datenmanagement- und Berechnungsfunktionen für Emissionsbestände, Unternehmensberichte und Berichterstattungen über Treibhausgase, die für die Unterstützung der heutigen strengen Regulierungsprogramme notwendig sind.

Ohne die richtige Technologie und die passenden Tools bleibt bei der Komplexität in der erforderlichen regulatorischen Berichterstattung wenig Zeit, sich auf Optimierungen zu konzentrieren. SpheraCloud Environmental Accounting zeigt sowohl quantitative als auch qualitative Daten zum Emissionsmanagement in einer einzigen, dynamischen Übersicht an. Dies reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Berichten und Informationsansichten erheblich, was Zeit spart und es ermöglicht, das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften proaktiv zu mindern.

SpheraCloud Environmental Accounting schafft hohe Transparenz bei der Emissionsberechnung eines Unternehmens. Diese Daten dienen auch der Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens, indem sie genaue, zentralisierte und standardisierte Emissionsdaten in Corporate Reporting-Tools einspeisen und dazu beitragen, die Compliance mit einem einzigen, rückverfolgbaren unternehmensweiten Aufzeichnungssystems für Emissions- und Betriebsdaten sicherzustellen.

"Aufbauend auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Sphera mit der leistungsstarken und bewährten Berechnungs-Engine für Emissionen, haben wir die Architektur und Plattform nun zu einem vollständig integrierten Risikomanagement-Angebot für SpheraCloud gemacht", so Paul Marushka, President und CEO von Sphera. "Wir haben alle Facetten der Benutzererfahrung weiter verbessert, um alles - von der Dateneingabe über die Fehlerbehebung bis hin zur Berichterstellung - nahtlos zu gestalten. Alle Funktionen basieren auf der Echtzeit-Berechnungs-Engine, die sofort nutzbare Erkenntnisse zur Leistungssteigerung liefert. Darüber hinaus ist SpheraCloud Environmental Accounting darauf ausgelegt, beim Kunden schnell einsatzbereit zu sein und so eine schnellere Investitionsrendite zu erzielen."

Sehen Sie sich das Demo-Video oder die Broschüre an, um zu erfahren, wie Sphera-Lösungen für die Ökobilanzierung Ihr Unternehmen von ökologischer Compliance zu ökologischer Leistung bringen können.

Über Sphera

Sphera schafft eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt. Unsere innovative cloudbasierte Risikomanagementplattform verbindet eine enorme Menge an Informationen und bietet damit im gesamten Unternehmen tiefere Einblicke. Wir operationalisieren, skalieren und optimieren integrierte Risikomanagementstrategien, um Kunden dabei zu unterstützen, Risiken in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), operatives Risikomanagement und Produktverantwortung zu identifizieren, zu managen und zu minimieren.