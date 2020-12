Im Oktober meldete Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) den Abschluss einer Absichtserklärung mit dem australischen Unternehmen Pitchblende Energy Pty Ltd. Gegenstand der Unterhandlungen: Eine Earn-in-Option für das Projektareal "North Falcon Point". Aus der Absicht wird nun Aktion: Wie Skyharbour am Mittwoch bekannt gab, wurde die endgültige Vereinbarung mit Pitchblende Energy und ...

