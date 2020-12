DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis, Ehningen *** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (07:15 Telefonkonferenz für Agenturen; 08:00 Presse-Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis, Mannheim 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus Oktober *** 08:00 GB/BIP Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +10,1% gg Vq zuvor: +15,5% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -9,6 Mrd GBP zuvor: -24,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsdebatte, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Auslegung der Mehrwertsteuerrichtlinie, Luxemburg 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Online-PK zum Thema: "Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie" 10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK (digital) zum Thema "Kreislaufwirtschaft" 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Online-Mediengespräch der Kreditversicherer *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung sechster TLTRO3 *** 13:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 11.12.), Brüssel 13:00 DE/Sixt Leasing SE, ao HV (online) *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zu "Markenpositionierung im Volkswagen Konzern" 14:00 DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day 14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online) *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 730.000 zuvor: 712.000 *** 14:30 US/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q, Redwood Shores *** - US/Biontech SE/Pfizer Inc, externes Expertengremium der Food and Drug Administration (FDA) entscheidet über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes ===

