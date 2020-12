Linz am Rhein (ots) - Große Ehre für die globale Lifestyle-Marke: Footwear News würdigt die herausragende Stellung des Traditionsunternehmens bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre mit diesem prestigeträchtigen Preis. BIRKENSTOCK ist bereits 2013 und 2017 als "Brand of the Year" in der internationalen Schuhindustrie ausgezeichnet worden.Bei der diesjährigen Preisverleihung am 8. Dezember, die zum ersten Mal digital (https://footwearnews.com/c/events/) stattfand, würdigte das führende amerikanische Fachmagazin für die Schuhbranche die internationale Spitzenposition der Qualitätsmarke im Jahr 2020: BIRKENSTOCK etablierte sich erneut als Marktführer - im Zentrum des Zeitgeistes und als "offizieller Home-Office-Schuh". Im zweiten Quartal des Jahres war die Sandale Arizona laut Modesuchmaschine Lyst der weltweit am meisten gesuchte Schuh.Trotz zahlreicher prominenter Fans, die während der Lockdowns Fotos von sich in ihren Sandalen in den sozialen Medien teilten, ist die Marke viel mehr als nur ein Trend: sie verkörpert dem Expertenurteil von Footwear News zufolge vor allem eine starke Verlagerung in Richtung Mode mit besonderem Tragekomfort. Die Auszeichnung für die Marke des Jahres wurde von Hollywood-Schauspieler Jason Momoa präsentiert, der seit seinen Jugendjahren bereits ein treues Mitglied der weltweiten BIRKENSTOCK Community ist. Seine Lieblingssandalen mit dem berühmten orthopädischen Fußbett begleiten ihn seit jeher - nicht nur im Alltag, sondern auch auf der ganzen Welt."Die Zahl der BIRKENSTOCK Fans ist in diesen beispiellosen Zeiten weltweit gewachsen. Unsere Produkte stehen für Funktionalität, Qualität und Verlässlichkeit - genau danach verlangen die Menschen in dieser unsicheren Zeit. Diese Auszeichnung bestärkt uns aufs Neue, uns weiterhin auf unsere zentralen Werte zu konzentrieren, die absolut im Zeitgeist liegen", sagt Oliver Reichert, CEO der BIRKENSTOCK Group."Wir sind begeistert von dieser Anerkennung als Brand of the Year durch Footwear News und teilen sie mit allen unseren hochgeschätzten Handelspartnern sowie den Millionen Fans unserer Marke in der ganzen Welt", ergänzt David Kahan, CEO BIRKENSTOCK Americas.In der Tat ist das Modell Arizona nicht der einzige globale Bestseller des Unternehmens im Jahr 2020 gewesen, als immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiteten: Laut aktueller Umfrage von Lyst landete der BIRKENSTOCK Clog Boston bei den beliebtesten Produkten für Männer im dritten Quartal des Jahres auf dem zweiten Platz. Der Lyst-Index analysiert mehr als 8 Millionen Modeartikel anhand ihrer Anzahl der Erwähnungen in sozialen Medien, Suchanfragen, Seitenaufrufen, Interaktionen und Verkäufen in tausenden Onlineshops jeweils über einen Zeitraum von drei Monaten.Pressekontakt:BIRKENSTOCK Group, Sedanstraße 4, 50668 KölnJan Leder, Senior Manager Corporate CommunicationsT: +49 221 310835-724E: jan.leder@birkenstock.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056256/100861511