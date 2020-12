Wie geht es jetzt weiter mit der Aktie von BYD? Das ist die entscheidende Frage, die sich derzeit tausende Börsianer stellen. Fakt ist, BYD-Aktionäre können sich in den vergangenen sechs Monaten über einen Kurszuwachs in Höhe von satten 227% freuen! Am 23. November 2020 schraubte sich die BYD-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 22,11 Euro. Doch aktuell scheint etwas Ernüchterung...

Den vollständigen Artikel lesen ...