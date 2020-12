NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket für die vom Coronavirus geplagte US-Wirtschaft hat der Wall Street am Mittwoch neue Kursrekorde beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten im frühen Handel weitere historische Bestmarken und setzten die Rally vor dem Jahresende fort. Die Börsenbarometer an der technologielastigen Börse Nasdaq blieben dagegen etwas zurück.

Der Dow stieg um 0,4 Prozent auf 30 296 Punkte und der S&P 500 legte um 0,26 Prozent auf 3712 Zähler zu. Der Nasdaq 100 lag hingegen mit 0,06 Prozent moderat im Minus bei 12 628 Punkten./bek/men

