Frankfurt (www.fondscheck.de) - Obwohl nach dem rasanten Kursanstieg im November die meisten Aktienkurse nun eher auf der Stelle treten, bleiben die Zuflüsse in Aktien-ETFs hoch, so die Deutsche Börse AG.Wie Hubert Heuclin von BNP Paribas berichte, würden Anleger vor allem MSCI World-ETFs (ISIN IE00B4L5Y983/ WKN A0RPWH) kaufen, auch solche mit Value-Fokus wie den iShares Edge MSCI World Value Factor (ISIN IE00BP3QZB59/ WKN A12ATG). Stark gesucht seien dem Händler zufolge aber auch weiter Aktien aus Schwellenländern, außerdem aus Großbritannien (ISIN IE00BKX55Q28/ WKN A12CX0), der Eurozone, Europa oder China. US-Aktien hätten derzeit keine Rolle gespielt. "Wo sind die USA?", bemerke Heuclin. Andreas Schröer von Lang & Schwarz berichte von sehr hohem Interesse an MSCI-World-Indexfonds. ...

