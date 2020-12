Es wird weiterhin erwartet, dass der USD/JPY in den nächsten Wochen in der Range von 103,70-104,80 bleibt, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten gestern einen 'Seitwärtshandel des USD zwischen 103,85 und 104,30'. Obwohl unsere Erwartung nicht falsch war, handelte der USD innerhalb einer engeren Range ...

