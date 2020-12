Bonn (ots) - "Die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels. Nirgendwo sonst erwärmt sich unser Planet so rasant wie hier - mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt und im Winter sogar noch viel ausgeprägter", schreibt der Polarforscher Markus Rex in seinem Buch "Eingefroren am Nordpol". Um dort Daten zu sammeln und so "verlässliche wissenschaftliche Grundlagen" für die Entscheidungen zum Klimaschutz zu bekommen, überwintert das Schiff "Polarstern" fest eingefroren im Eis der Zentralarktis. Prof. Markus Rex leitet diese MOSAiC-Expedition, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten.



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem Polarforscher Markus Rex über seine Erfahrungen auf der "Polarstern", darüber, wie man Monate im Eis und bei Dunkelheit durchhält und über neue Erkenntnisse zum Klimawandel.



