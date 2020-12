Mainz (ots) - Woche 01/21Freitag, 08.01.Bitte Programmänderungen beachten:8.00 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDer MordDeutschland 2020White Boy Rick - Drogendealer für das FBI um 08.00 Uhr - entfällt!8.45 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDer VerratDeutschland 2020Tatmotiv Rassismus - Der Tod des Larnell Bruce um 9.15 Uhr - entfällt!9.30 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDie AlibisDeutschland 202010.15 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDas UrteilDeutschland 2020Sklaverei im US-Knast - um 10.45 Uhr - entfällt!11.00 Der Teenager-Killer - Familiendrama in SüdafrikaSüdafrika 201511.45 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie LionnetGroßbritannien 2019Cops außer Kontrolle - Amerikas Kampf gegen die Polizeigewalt um 11.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4786898