Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Februar 2021 wird Eva-Maria Schmidt (53), bisher stellvertretende Chefredakteurin, alleinige Chefredakteurin von HORIZONT (dfv Mediengruppe). Sie übernimmt damit die redaktionelle Verantwortung für das gesamte inhaltliche Produktangebot des Fachmediums für Marketing, Agenturen und Medien.Schmidt ist seit 1. Juni 2019 stellvertretende Chefredakteurin der HORIZONT Medien. In die Redaktion eingetreten ist sie bereits im Jahr 2000 und leitete dort seit 2004 verschiedene Ressorts. Unter anderem war sie für HORIZONT Online und Karriere zuständig, die Expansion von HORIZONT in der Schweiz hat sie als Projektleiterin vorangetrieben. Schmidt hat Romanistik, Germanistik und Hispanistik an der Goethe-Universität Frankfurt studiert, bevor sie in den Journalismus eingestiegen ist.Dr. Uwe Vorkötter (67) scheidet Ende Januar 2021 aus der Chefredaktion aus. Er wird HORIZONT als Autor verbunden bleiben und repräsentative Aufgaben für die Medienmarke wahrnehmen. Der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe steht er darüber hinaus als Berater, insbesondere in redaktionellen und publizistischen Fragen, zur Verfügung.Volker Schütz (61), bislang Chefredakteur mit Schwerpunkt Online, übernimmt nach 30 Jahren in der Redaktion von HORIZONT, davon fast 20 Jahre als Chefredakteur, zum 1. Januar 2021 neue Aufgaben in der dfv Mediengruppe. Er wird seine umfassende Erfahrung und sein Know-how in die Entwicklung neuer, bereichsübergreifender Contentformate mit Fokus auf Digital und Veranstaltungen einbringen.Jürgen Scharrer bleibt unverändert Chefreporter von HORIZONT.dfv Geschäftsführer Markus Gotta erklärt zum Wechsel in der Chefredaktion: "Mit Eva-Maria Schmidt übernimmt eine erfahrene Blattmacherin und Moderatorin von Veranstaltungen sowie eine ausgewiesene Expertin im Online-Journalismus die redaktionelle Führung von HORIZONT. Sie wird die Digitalisierung des Mediums weiter vorantreiben, die sie in den vergangenen Jahren bereits mit Uwe Vorkötter und Volker Schütz maßgeblich gestaltet hat."Ein Foto von Eva-Maria Schmidt gibt es hier zum Download:https://www.dfv.de/media/media/1/Eva-Maria-Schmidt-6500.jpeg(Quelle. dfv Mediengruppe)__________________________________HORIZONT ist seit über 30 Jahren die Top-Medienmarke für aktuelle News, Fakten, Hintergründe und Veranstaltungen zu Themen aus der Welt von Marketing, Werbung und Medien. Leser und Nutzer sind Marketing- und Werbeprofis in Unternehmen, Agenturen und Medien. Debattenorientiert, meinungsstark und hintergründig berichtet HORIZONT über das gesamte Spektrum der Marketingkommunikation: von den Marketingstrategien der Unternehmen über Trends im Agenturbusiness bis zur Entwicklung in den klassischen und digitalen Medien.Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie Fachpublikationen für zahlreiche Wirtschaftsbereiche sowie praxisnahe Fachbuchtitel. Viele der Titel sind Marktführer in den jeweiligen Branchen. Das Portfolio wird von vielfältigen digitalen Angeboten ergänzt. Die dfv Veranstaltungen bieten neben exklusiven Informationen die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt rund 940 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2019 einen Umsatz von 139,6 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8742/4786914