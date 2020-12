AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach viermonatigen Verhandlungen hat der Großmotorenhersteller MAN Energy Solutions mit der Gewerkschaft einen Sozialplan für den Abbau von rund 2600 Arbeitsplätzen geschlossen. An den Standorten des zum Volkswagen -Konzern gehörenden Unternehmens sollen nun Transfergesellschaften für die ausscheidenden Beschäftigten eingerichtet werden, sagte Vorstandschef Uwe Lauber am Mittwoch. Neben dem Unternehmenssitz Augsburg sind auch Berlin, Hamburg, Oberhausen in Nordrhein-Westfalen und das niederbayerische Deggendorf betroffen.

Ursprünglich hatte der Hersteller von Dieselmotoren für Fracht- und Kreuzfahrtschiffe wegen der Corona-Pandemie den möglichen Abbau von nahezu 4000 seiner weltweit etwa 14 000 Arbeitsplätze angekündigt. Allein in Deutschland standen 3000 Jobs auf der Kippe. Bereits im August hatten sich das Unternehmen und die IG Metall verständigt, nur 1650 Arbeitsplätze in Deutschland und 950 im Ausland zu streichen.

Die Gewerkschaft wies noch einmal darauf hin, dass durch die Vereinbarung der einstmals von der Wolfsburger Mutter geplante Verkauf von MAN Energy Solutions zunächst vom Tisch sei. "Die Vereinbarungen sichern den Erhalt aller Standorte, retten allein in Augsburg fast 1000 Arbeitsplätze und verhindern den Verkauf durch VW für die nächsten Jahre", sagte Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek./uvo/DP/nas