Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), der weltweit führende Anbieter von universellen Steuerungs- und Sensortechnologien für das Smart Home, wurde ausgewählt, um Virgin Media für seine neue Plattform Virgin TV 360 sprachgesteuerte Fernbedienungen bereitzustellen. Virgin Media bietet 5,6 Millionen Kabelkunden und 3,3 Millionen Mobilfunkkunden in Großbritannien TV-, Breitband-, Telefon- und Mobilfunkdienste im Rahmen von Liberty Global, einem der weltweit führenden konvergierten Video-, Breitband- und Kommunikationsunternehmen, das 11 Millionen Kunden in sechs europäischen Ländern bedient.

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), the global leader in universal control and sensing technologies for the smart home, has been selected to provide voice-enabled remote controls to Virgin Media for its new Virgin TV 360 platform. (Photo: Business Wire)