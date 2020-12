Tagesausblick für 10.12.: DAX mit leichten Gewinnen. EZB, Gold und ThyssenKrupp im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aussicht auf ein weiteres US-Coronahilfspaket gab den Aktienmärkten heute zeitweise Rückenwind. Für einen signifikanten Ausbruch aus dem Seitwärtstrend der zurückliegenden Tage reichte die Kraft der Bullen allerdings nicht. Vielmehr mussten DAX & Co am Nachmittag einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben. Möglicherweise kommt morgen der entscheidende Impuls, wenn die EZB ihr Corona-Maßnahmenpaket präsentiert. Zudem besteht die Chance auf eine einvernehmliche Brexit-Lösung.

Am Anleihemarkt zeigten sich kurzzeitig deutliche Ausschläge. Im Tagesverlauf pendelten sich die Notierungen allerdings in einer engen Range ein. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte mit Minus 0,6 Prozent weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. In den USA zogen die Renditen derweil wieder etwas an. Bei den Edelmetallen übernahmen angesichts der Hoffnung auf ein US-Konjunkturprogramm die Bären heute das Zepter. So gab der Goldpreis rund 30 US-Dollar auf 1.840 US-Dollar und der Silberpreis auf 24 US-Dollar pro Feinunze nach. Der Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch in einem leichten Anstieg des Ölpreises wider. So näherte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der 50 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Nach dem gestrigen Kurssturz zeigte sich die Aktie von ams heute wieder deutlich erholt. Aurubis hat nach einem starken Gewinnwachstum die Dividende angehoben. BioNTech gab nach als bekannt wurde, dass in Großbritannien Personen mit signifikanten Allergien keine Corona-Impfung erhalten. Covestro hat die Prognosen für das Gesamtjahr erneut nach oben revidiert. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Nach zuletzt guten Zahlen meldete Hapag Lloyd heute, dass es zu Engpässen im Frachtraum kommen könnte. Die Aktie gab heute leicht nach. ThyssenKrupp profitierte von positiven Analystenkommentaren. Unter den Sektoren stach der Automobilsektor mit überdurchschnittlichen Zugewinnen hervor.

Morgen startet Airbnb an die Börse. Adobe und Oracle legen Zahlen für das abgelaufene Quartal und TUI die Daten für das zurückliegende Geschäftsjahr vor. HelloFresh lädt derweil zum Investorentag.

Wichtige Termine

Europa - EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Frankreich - Industrieproduktion, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 5. Dezember

USA - Verbraucherpreise, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.420/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.150/13.290/13.315/13.340 Punkte

Nach Gewinnen zum Handelsstart drehte der DAX bei rund 13.420 Punkten nach Süden und schloss im Bereich der 61,8%-Retracementlinie bei 13.340 Punkten. Solange die Markt hält, besteht die Chance auf einen Rebound auf 13.420/13.460 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX zwischen 13.290 und 13.320 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2020- 09.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.12.2013 - 09.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQW 8,47 12.900 16.03.2021 DAX Index HR1PRA 7,22 13.450 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.2.2020; 17:39 Uhr

Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQZ 5,35 13.300 16.03.2021 DAX Index HR1PRG 6,23 12.900 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.12.2020; 17:40 Uhr

www.onemarkets.de/cashback

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 10.12.: DAX mit leichten Gewinnen. EZB, Gold und ThyssenKrupp im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).