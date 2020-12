Hamburg (ots) - Die NDR Produktion "Wim Wenders, Desperado" von Eric Friedler und Andreas Frege (Campino) hat beim Rose d'Or Festival in London eine Goldene Rose bekommen. Geehrt wurde der Dokumentarfilm in der Kategorie "Arts". Der Rose d'Or Award gilt als die renommierteste europäische Fernseh-Auszeichnung; die ausgezeichneten Beiträge haben die internationalen Jurymitglieder aus insgesamt 766 Programmen ausgesucht. Coronabedingt verlieh die European Broadcasting Union (EBU) die Rose d'Or Awards in diesem Jahr am 9. Dezember in einer virtuellen Zeremonie, ausgestrahlt auf Rosedor.com.NDR Intendant Joachim Knuth: "Den Rose d'Or Award zu bekommen ist eine besonders große Ehre. Mit 'Wim Wenders, Desperado' ist Eric Friedler und Andreas Frege ein beeindruckender Dokumentarfilm gelungen, der mit seiner ungewöhnlichen Erzählweise und seinem Ideenreichtum eine außergewöhnliche Nähe zu ihrem Protagonisten schafft."Für ihren Dokumentarfilm "Wim Wenders, Desperado" erhielten der renommierte Regisseur Eric Friedler ("Das Schweigen der Quandts", "It Must Schwing! The Blue Note Story") und sein Ko-Regisseur Andreas Frege (Campino) exklusiv die Möglichkeit, Wim Wenders ein Jahr lang durch seinen bewegten Künstler-Alltag zu begleiten. Die Redaktion hatte Thomas Schreiber.Im Juli 2020 war die Ko-Produktion von NDR und Studio Hamburg Enterprises bereits in die "Official Selection" des Internationalen Filmfestivals von Cannes aufgenommen worden. Das Erste zeigte den Film am 14. August 2020 zum 75. Geburtstag von Wim Wenders, begleitet von großer nationaler und internationaler Medienresonanz. "Wim Wenders, Desperado" stand im Mittelpunkt einer 28 Filme umfassenden Werkschau des Regisseurs, die im Sommer ein Schwerpunkt der ARD Mediathek war.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4786982