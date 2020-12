DJ MÄRKTE-EUROPA/Hoffnung auf Post-Brexit-Deal und EZB stützt Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten sind die Notierungen am Mittwoch leicht gestiegen. Allerdings konnten die am Mittag gesehenen Gewinne nicht gehalten werden, nachdem die Wall Street nach Rekordhochs zum Handelsbeginn im Verlauf ins Minus gedreht war. Für das Plus an den europäischen Börsen gab es mehrere Gründe: zum einen wirkte die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in den USA stützend. Dieses werde zwar nicht der große Wurf werden, so CMC. Aber es bleibe den Märkten zumindest die Sorge erspart, dass gar nichts komme und die konjunkturelle Erholung so gefährdet werden könnte. Zum anderen liefen weiterhin die Gespräche über eine Post-Brexit-Handelsvereinbarung, was an der Börse grundlegend positiv gewertet wurde. Hier mehrten sich Stimmen, dass es sich der britische Premierminister Boris Johnson nicht leisten könne, mit dem größten Handelspartner Großbritanniens keinen Deal zu schließen. Eine Last-Minute-Einigung erscheine zwar möglich, sei aber längst nicht sicher, warnte QC Partners. Obwohl beide Seiten ihre roten Linien besäßen, setzten Börsianer aber weiter auf einen positiven Ausgang.

Am Devisenmarkt stieg das Pfund Sterling vor dem Hintergrund der Brexit-Spekulationen. Zudem zeigten sich Marktteilnehmer zuversichtlich, dass die EZB am Donnerstag weitere Lockerungsmaßnahmen beschließen wird. Diese Spekulation drückte den Euro. Der DAX legte um 0,5 Prozent auf 13.340 Zähler zu. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,1 Prozent auf 3.529 Punkte. Am Anleihenmarkt fielen die Kurse dagegen.

Weihnachtsgeschenk von Covestro

Covestro hat die Reihe der Unternehmen fortgesetzt, die ihre Geschäftsprognosen erhöht haben. Der operative Gewinn soll nun bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Bislang lautete das Ziel auf 1,2 Milliarden. Die Citi-Analysten sprachen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Der DAX-Wert legte 5 Prozent zu. Die Analysten von Deutscher Bank und Credit Suisse erhöhten zudem ihre Covestro-Kursziele.

Die üppige Prognoseanhebung von Covestro ist nach Einschätzung aus dem Handel eine gute Nachricht für den gesamten Chemiesektor. Insbesondere für BASF seien die Covestro-Nachrichten positiv zu werten, hieß es. Für die BASF-Aktie ging es um 3 Prozent nach oben - es stützte aber auch eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank.

Für Kursgewinne sorgten auch bei anderen Werten positive Kommentare von Analysten. Eon legten 2 Prozent zu. Hier hatte Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung fallengelassen. Siemens Healthineers gewannen 0,4 Prozent nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley.

Die Aktien der Essenslieferdienste stehen in diesem Jahr in der Gunst der Anleger weit oben. Am Mittwoch feierte die Aktie von Doordash das Debüt an der Wall Street. Die Aktie des US-Wettbewerbers von Delivery Hero wird nach einem IPO-Preis von 102 Dollar mit einem Börsendebüt bei inzwischen 200 Dollar erwartet. Davon profitierte im DAX die Aktie von Delivery Hero, die 6,7 Prozent höher aus dem Handel ging. Für die Aktie von Just Eat Takeaway ging es um 7,7 Prozent nach oben.

STMicro erwischt Anleger auf falschem Fuß

Nach einer Revision der Mittelfristziele brachen STMicro an der Pariser Börse um knapp 12 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einer operativen Marge von 15 bis 17 Prozent nach bislang 17 bis 19 Prozent. Die Erlöse sollen bei 10 Milliarden Dollar liegen - die Erwartung bewege sich aber bei 12 Milliarden, hieß es im Handel. Im Sog von STMIcro ging es auch für andere Sektorwerte wie Infineon nach unten, der Technologie-Subindex stellte mit einem Minus von 0,4 Prozent den schwächsten Sektor.

Für die Aktie der Howden Joinery Group ging es in London um 4,5 Prozent nach oben. Der britische Anbieter von Küchen und Tischlerprodukten für das Baugewerbe ist nun beim Vorsteuergewinn optimistischer als der Konsens der Analysten. Während die Analysten diesen in einer Spanne zwischen 123 Millionen bis 152 Millionen Pfund erwarten, liegt die Prognose des Unternehmens nun 10 Prozent darüber. Canaccord Genuity blickt bereits nach vorn und fragt sich, wie sich nach einer sehr starken zweiten Hälfte des Jahres 2020 die Einnahmen 2021 entwickeln werden und inwieweit das Gewinnniveau von 2019 wieder erreicht werden könne.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.529,02 +3,15 +0,1% -5,8% Stoxx-50 3.102,09 +10,26 +0,3% -8,8% Stoxx-600 394,90 +1,26 +0,3% -5,0% XETRA-DAX 13.340,26 +61,77 +0,5% +0,7% FTSE-100 London 6.564,29 +5,47 +0,1% -13,0% CAC-40 Paris 5.546,82 -13,85 -0,2% -7,2% AEX Amsterdam 619,72 +3,13 +0,5% +2,5% ATHEX-20 Athen 1.906,48 +11,81 +0,6% -17,0% BEL-20 Brüssel 3.694,92 +2,58 +0,1% -6,6% BUX Budapest 40.675,89 +1019,92 +2,6% -11,7% OMXH-25 Helsinki 4.594,49 -13,20 -0,3% +8,8% ISE NAT. 30 Istanbul 1.495,33 +14,23 +1,0% +7,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.406,91 +13,40 +1,0% +23,9% PSI 20 Lissabon 4.759,10 +15,09 +0,3% -8,4% IBEX-35 Madrid 8.235,30 +7,70 +0,1% -13,8% FTSE-MIB Mailand 21.969,59 -83,83 -0,4% -6,2% RTS Moskau 1.372,47 +7,81 +0,6% -11,4% OBX Oslo 835,71 +11,85 +1,4% -0,9% PX Prag 990,33 +13,23 +1,4% -11,2% OMXS-30 Stockholm 1.926,42 +0,92 +0,0% +8,7% WIG-20 Warschau 1.994,12 +23,85 +1,2% -7,3% ATX Wien 2.669,98 +34,57 +1,3% -16,6% SMI Zürich 10.430,02 +35,92 +0,3% -1,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,61 0,00 -0,85 US-Zehnjahresrendite 0,95 0,03 -1,73 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Di, 17:43 % YTD EUR/USD 1,2065 -0,33% 1,2137 1,2107 +7,6% EUR/JPY 125,95 -0,11% 126,48 126,11 +3,3% EUR/CHF 1,0750 -0,12% 1,0775 1,0764 -1,0% EUR/GBP 0,9024 -0,41% 0,9073 0,9067 +6,6% USD/JPY 104,39 +0,22% 104,21 104,16 -4,0% GBP/USD 1,3369 +0,06% 1,3376 1,3351 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5300 +0,17% 6,5056 6,5195 -6,3% Bitcoin BTC/USD 18.331,50 -0,68% 18.185,75 18.871,50 +154,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,82 45,60 +0,5% 0,22 -18,2% Brent/ICE 49,19 48,84 +0,7% 0,35 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.841,15 1.869,50 -1,5% -28,36 +21,3% Silber (Spot) 23,99 24,58 -2,4% -0,59 +34,4% Platin (Spot) 1.017,73 1.029,18 -1,1% -11,45 +5,5% Kupfer-Future 3,50 3,49 +0,2% +0,01 +23,9% ===

