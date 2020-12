Halle/MZ (ots) - Um es unmissverständlich klarzustellen: Die Aussagen des Vierten Offiziellen waren rassistisch. Da kann er sich noch so sehr darauf berufen, nur das rumänische Wort für "schwarz" benutzt haben zu wollen. Einen Menschen über seine Hautfarbe zu definieren, ist rassistisch. Absolut verständlich, dass die Basaksehir-Profis danach nicht weiterspielen wollten. Schade aber, dass die Uefa das nicht einsehen wollte, stattdessen versuchte, das Spiel fortzusetzen. Dabei proklamiert sie doch immer: "Nein zu Rassismus". Als es darauf ankam, galt dann aber doch wieder: "Show must go on".



Allein dem Verhalten der Spieler ist es zu verdanken, dass das nicht gelang.



