Die TymeBank, Südafrikas erste echte digitale Bank, schließt eine Partnerschaft mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity, um ein sicheres, komfortables und reibungsloses Verfahren für Kunden beim Erwerb von Bankkarten zu etablieren.

Die TymeBank hat sich der Erweiterung von Bankdienstleistungen zum Nutzen aller Südafrikaner verschrieben und setzt dazu proaktiv innovative digitale Technologien ein, um ihren mehr als 2,5 Millionen Kunden ein sicheres und reibungsloses Bankerlebnis zu bieten. In enger Zusammenarbeit mit IDEMIA gewinnt die TymeBank weiterhin etwa 120.000 Neukunden pro Monat und arbeitet unermüdlich daran, seiner Klientel dauerhaft ein sicheres Portfolio an Bankdiensten zur Verfügung zu stellen.

Als weltweit führender Anbieter im Bereich Augmented Identity blickt IDEMIA auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung einer vertrauenswürdigen Umgebung zurück, in der Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte abwickeln können. Durch Nutzung biometrischer Authentifizierung und anderer, innovativer Technologielösungen setzt IDEMIA seine Aktivitäten zur Gewährleistung verifizierter Identitäten und sicherer Transaktionen für Verbraucher weltweit fort.

Die TymeBank und IDEMIA, beides führende Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten, kooperieren bei der Ausgabe von Dual-Interface-Chipkarten (EMVi), die Verbraucher sicher und bequem nutzen können. In einer diesjährigen Umfrage gaben 75 der Südafrikaner an, kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten aus hygienischen Gründen zu nutzen.1 Die EMV-Karte ermöglicht sichere Transaktionen an der Kasse (POS) und bietet Verbrauchern ein sicheres und kontaktloses Zahlungsverfahren. Diese Art der Transaktionen gewinnt angesichts der kommenden Urlaubssaison an Bedeutung, da sich immer mehr Verbraucher für die kontaktlose Zahlungsmethode entscheiden. In der gleichen Umfrage gaben 89 der Teilnehmer an, dass sie seit Beginn der Covid-19-Pandemie bevorzugt kontaktlose Zahlungsoptionen nutzen.2

Die Debitkarten der TymeBank werden an Selbstbedienungsschaltern ausgegeben, die in den landesweiten Geschäften Pick 'n Payii und Boxeriii aufgestellt sind. Kunden der TymeBank können kann nach erfolgreicher Überprüfung ihrer Identität mit einer gültigen südafrikanischen ID-Nummer nach Belieben ein Konto eröffnen und die Bankkarte abholen. Der Verifizierungsprozess ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Identitätsbetrug, der seit Beginn der Pandemie zu geschätzten Kosten von über 1 Mrd. Rand für die südafrikanische Wirtschaft geführt hat.3

"Mit der Gewinnung von 2,5 Millionen Kunden seit ihrer Eröffnung im Februar 2019 hat die TymeBank einen weiteren Meilenstein erreicht", so Cheslyn Jacobs, Head of Sales and Service bei der TymeBank. "Unsere Kunden schätzen das Angebot der TymeBank, das Banking zu einem einfachen und sicheren Vorgang macht. Außerdem profitieren sie von unserer Partnerschaft mit IDEMIA. Wir statten unsere Kunden mit einer kontaktlosen EMV-Bankkarte aus, die zuverlässige Zahlungsvorgänge in einer sicheren und komfortablen Umgebung bietet. Dies entspricht unserer Vision, allen Menschen in Südafrika Zugang zu sicherem Banking zu ermöglichen."

IDEMIA ist nicht nur führend in der Identitätstechnologie, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner von Finanzinstituten, die mit lokalen Banken zusammenarbeiten, um innovative Zahlungsprodukte, darunter die erste vertikale Metallkarte des Landes, einzuführen. Mit seinem hochmodernen Full-Service-Zentrum für die Kartenpersonalisierung in Johannesburg betreibt IDEMIA die größte Einrichtung dieser Art in Südafrika. Außerdem arbeitet das Unternehmen seit über 10 Jahren eng mit südafrikanischen Banken zusammen, um zu gewährleisten, dass Bankkarten sicher und schnell an die Verbraucher geliefert werden, damit diese ihre alltäglichen Transaktionen vornehmen können.

"Wir fühlen uns durch das Vertrauen, das die TymeBank in uns und unsere Lösungen setzt, sehr geehrt", erklärte Julia Schoonenberg, Senior Vice President (MEA), Financial Instiutions, IDEMIA. "Als weltweit führender Anbieter von sicheren Zahlungstechnologien hat IDEMIA eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Bankkunden sowohl im physischen als auch im digitalen Bereich vorzuweisen. Wir sind stolz darauf, die TymeBank bei ihrer Mission zu unterstützen, den Komfort und die Zahlungssicherheit für noch mehr Menschen in Südafrika zu verbessern."

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte begreifen, herstellen, nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com. Folgen Sie uns auf Twitter.

Über die TymeBank

Die TymeBank ist die erste digitale Bank in Südafrika. Sie befindet sich mehrheitlich im Besitz von ARC Financial Services Holdings (Pty) Ltd, einem Unternehmen des Portfolios Ubuntu-Botho Investments von Patrice Motsepe. Die TymeBank betreibt keine Filialen, stattdessen wird ihr Kernbankensystem sicher in der Cloud gehostet. Auf diese Weise reduziert die Bank ihre Gemeinkosten und erzielt erhebliche Kosteneinsparungen, die sie an ihre Kunden weitergibt. Dank einer Vertriebspartnerschaft mit Pick 'n Pay und Boxer verfügt die TymeBank über Schalter in Geschäften im ganzen Land. Kunden können an diesen Schaltern in weniger als fünf Minuten ein FICA-konformes Bankkonto eröffnen. Dafür ist keinerlei Dokumentation erforderlich. Nach der Kontoeröffnung können Kunden automatisch Mitglieder von Smart-Shopper dem Prämienprogramm von Pick 'n Pay werden und erhalten doppelte Smart-Shopper-Punkte, wenn sie mit ihrer TymeBank-Karte in Pick 'n Pay-Geschäften einkaufen. Mit dem einzigartigen GoalSave-Tool der TymeBank können Kunden einen hohen Zinssatz von bis zu 8% pro Jahr auf ihre Ersparnisse erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tymebank.co.za.

