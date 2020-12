BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug-Produzent XPeng hat heute den Preis pro Aktie für die jüngst angekündigte Emission veröffentlicht und neue Aktien an Investoren verkauft. Die Aktie von XPeng Inc. (NYSE: XPEV), chinesischer Hersteller von Elektroautos, fällt heute in den USA deutlich....

Den vollständigen Artikel lesen ...