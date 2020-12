Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - Man sieht sie überall, bei Sportveranstaltungen wie Marathon und Basketball: Athleten, die ihre Knie, Oberschenkel, Knöchel und Arme tapen. Seit 1970 gibt es das Kinesio-Tape, es wurde seitdem stetig verbessert, um optimal Sportverletzungen und Muskelschmerzen zu vermeiden.Das Kinesio-Tape kann für völlig andere Zwecke verwendet werden, als das übliche medizinische Stützband aus der Apotheke. Medizinisches Stützband ist steif und hart, denn es soll Bewegungen um bestimmte Gelenke herum begrenzen. Das Kinesio-Band enthält hingegen elastische Baumwollfasern, die Gelenke und Muskeln unterstützen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dadurch wird der normale Blutfluss in den verletzten Bereich unterstützt - ein wichtiger Schritt im Genesungsprozess.3NS-Tape ist ein koreanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Kinesio-Tape spezialisiert hat. Das Tape, ein unentbehrliches medizinisches Hilfsmittel, um sicher und effektiv Sport zu treiben, ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. 3NS vertreibt seine hochwertigen Sportbänder von Südkorea aus über mehr als 40 Unternehmen in 32 Ländern. 3NS verfügt über eigene Fabriken und spezialisierte Produktionslinien in Korea, die direkt für alle Produktionsprozesse verantwortlich sind, von der Rohstoffaufbereitung bis zur Verpackung der Produkte. Das Gewebe, das zu 97% aus Baumwolle und zu 3% aus Polyurethan besteht, ist elastisch und verhält sich ähnlich der Muskeln. Ein Wellenmuster dient zur besseren Durchblutung der Haut und der Reduzierung von Bewegungen der Muskeln. 3NS-Tape ist ein Qualitätsprodukt, das ein Siegel der CE in Europa, sowie die Zertifizierung durch die FDA in den Vereinigten Staaten und der KFDA in Korea für seine Sicherheit und Wirksamkeit erhielt und nach ISO9001 und ISO13485 zertifiziert wurde.Besonders im Winter, wenn die Körpertemperatur niedrig ist und die Blutzirkulation nicht optimal funktioniert, können 3NS-Bänder zur Vorbeugung von Verletzungen und für ein sicheres und gesundheitsschonendes Training verwendet werden. Aber auch zu anderen Zeiten will 3NS, das Training einfach und sicher machen, für Profisportler auf der ganzen Welt aber auch für normale Freizeitsportler, die jeden Tag laufen, um ihre Gesundheit zu fördern. Detaillierte Informationen über das Kinesio-Band von 3NS finden Sie auf der folgenden Seite.Offizielle Seite: tstaping.com (http://tstaping.com/)Online-Shop des Produkts: en.3nsmall.com (http://en.3nsmall.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359754/TS_____v2.jpgPressekontakt:Lee Won Jae070-7011-3611leewj1330@goldocean.co.krOriginal-Content von: 3NS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151220/4787052