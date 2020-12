BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat in diesem Jahr auch auf die Landwirtschaft in Deutschland durchgeschlagen. Eine wirtschaftliche Bilanz legt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (11.00) vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2019/20, das bis Ende Juni lief.

Noch nicht verbucht sind also Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest, die im September erstmals bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen worden war. Der Markt für Schweinefleisch kam massiv unter Druck, ebenso wie durch Engpässe in Schlachthöfen wegen Corona-Ausbrüchen beim Personal. Zwischen Bauern und dem Handel gibt es zudem Streit um Billigpreise für Lebensmittel und die Bedingungen für Lieferanten./sam/DP/nas