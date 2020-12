Nach dem Höhenflug im Vorjahr weist der Stromkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) wie erwartet einen Gewinnrückgang aus.Baden - Nach dem Höhenflug im Vorjahr hat Axpo im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) wie erwartet einen Gewinnrückgang ausgewiesen. Während der Umsatz leicht sank, gab der Gewinn deutlich nach. Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel auf 791 Millionen Franken von 850 Millionen Franken im Vorjahr, wie der Stromkonzern am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Unter dem Strich fuhr...

