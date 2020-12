Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX kaum verändert erwartetDer DAX dürfte nur wenig bewegt in den Donnerstagshandel starten. Vor der EZB-Sitzung werden sich Anleger voraussichtlich in Zurückhaltung üben.2. Börsen uneinheitlichKeine einheitliche Richtung zeigt sich am Donnerstag an den Märkten in Fernost. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich mit einem Abschlag von 0,23 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...