Gute Meldungen von der Impffront und die Aussicht auf weitere US-Konjuntkurhilfen liessen den DAX gestern aus seiner Seitwärtsrange der letzten Tage ausbrechen. Im Tageshoch notierte er sogar deutlich über 13.400 Punkten. Am Ende schloss er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.340 Zählern. Marktidee: Facebook. Wie in dieser Woche bekannt wurde, droht Facebook offenbar eine Klage wegen unfairen Wettbewerbs. Mit dieser könnte Facebook dazu gezwungen werden, einzelne Geschäftsbereiche zu verkaufen. Die Facebook-Aktie konnte nach dem Crash-Tief im März ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Bis auf ein im August verzeichnetes neues Rekordhoch bei 304,67 US-Dollar haussierte das Papier, bevor es in den Korrekturmodus überging.