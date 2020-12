Anfang 2017 notierte der Zucker-Future noch im Bereich von 25,00 US-Cents, nur wenig später begann eine traurige Abwärtsstrecke, die im April 2020 ihren vorläufigen Tiefpunkt bei 9,05 US-Cents erreichte. Seitdem herrscht aber wieder ein klarer Aufwärtstrend, dieser brachte bis Mitte November Kursgewinne bis nahe an die aktuellen Jahreshochs von 15,79 US-Cents hervor. Ganz reichte die Kraft der Bullen für einen Test dieser Marke aber nicht aus, allerdings ist die Korrektur an dieser Stelle auch nicht ungewöhnlich. Häufig drehen Werte schon vor dem eigentlichen Ziel ab, aktuell geht es um eine Korrekturfortsetzung oder aber stabilen Bodenaufbau. So, wie sich das Chartbild aber präsentiert, könnte Zucker noch ein Stück weit korrigieren.

14,25 US-Cents beachten

Solange sich der Zucker-Future oberhalb der Unterstützung von 14,25 US-Cents behaupten kann, stehen die Chancen auf eine Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...