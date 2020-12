Eine langfristige Top-Rendite kann man mit Aktien durchaus erreichen. Bringt man etwas Zeit mit, so können Aktien über einen sehr langen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 8 % erreichen. Mit etwas Glück und mehr Risiko kann es sogar deutlich mehr werden. Wichtig ist nur, dass man über einen langen Zeitraum in gute Aktien investiert bleibt. Welche Aktien jetzt gut sind, um eine langfristige Top-Rendite zu erzielen, sieht man meistens erst am Ende einer Investitionsperiode. Aber zurück zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...