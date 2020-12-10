Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 10.12.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Christina Lake - Size & Price Matters: Größter und profitabelster Cannabisanbau Kanadas!? Rekordernte!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK 
Xetra
10.12.20
09:46 Uhr
9,327 Euro
+0,024
+0,26 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,3579,36110:01
9,3589,36010:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE BANK AG9,327+0,26 %
SALZGITTER AG18,610-0,35 %
VOESTALPINE AG28,130+0,07 %
VONOVIA SE56,16+0,39 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.