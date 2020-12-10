BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 115 (110) EUR - 'UNDERWEIGHT'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DELIGNIT AG AUF 6,50 (4,50) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 105 (103) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 112 (105) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT SALZGITTER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 24 (14) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 8,75 (7,60) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 280 (275) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 8,25 (7,25) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 42 (35) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 8,50 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERWEIGHT(EQUAL-W.) ZIEL 15,80(13,50)EURMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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