An der New Yorker Wall Street ist es am Vortag vor allem im Technologiesegment zu stärkeren Gewinnmitnahmen gekommen. Auslöser war die Rekordjagd in den Vorwochen und eine von Bund und US-Bundesstaaten eingeleitete Monopolklage gegen den Social-Media-Riesen Facebook. An den asiatischen Börsen spiegelte sich der schwächere Kursverlauf wider und auch in Frankfurt werden die Anleger am Donnerstag kaum Bäume ausreißen. An Europas Börsen kommt neben den genannten Faktoren das Gezerre um den Brexit zum ...

