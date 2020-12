Der EUR/USD schwankt in einem Bereich über 1,2075 - Der 10-Tage-SMA beendet die viertägige Pechsträhne, da er eine gute Unterstützung ist - Der EUR/USD schwankt am frühen Donnerstag um 1,2080. Das Paar handelt seitwärts in einer Range zwischen 1,2075 und 1,2084, während der Abprall vom 10-Tage-SMA intakt ist. Infolgedessen begünstigt der starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...