Selbst wenn Grossbritannien am 1.1.2021 ohne Folgeabkommen dastünde, wäre noch möglich, dass die Verhandlungspartner weiterhin an Gesprächen festhalten, um 2021 zu einer Lösung zu gelangen.Brexit: Einigen? - Warum denn jetzt schon! Vaduz - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben sich am Mittwoch zum Abendessen getroffen, um Fortschritte in der Verhandlung des Folgeabkommens nach der Brexit-Übergangsfrist zu erzielen. Eine Einigung in den kommenden Tagen ist mehr als ungewiss, auch wenn beide Parteien beteuern...

Den vollständigen Artikel lesen ...