DJ Tui schreibt Milliardenverlust und erhöht Kostensparziel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui hat in seinem Geschäftsjahr 2019/20 wegen der Corona-Krise weniger als halb so viel umgesetzt wie im Vorjahr und einen Milliardenverlust geschrieben. Angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens und der daraus resultierenden Lockdowns und Reisebeschränkungen könne zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose abgegeben werden, in welchem Umfang und Zeitraum die Reiseaktivitäten 2021 stattfinden könnten, teilte der Konzern mit

Dennoch ist der Konzern, der sich gerade weitere Staatshilfen gesichert hat, zuversichtlich für einen erfolgreichen Neustart im kommenden Jahr und hat sein Kostensparziel erhöht: Die jährlichen Kosten sollen nun um 400 statt 300 Millionen Euro sinken. 2021 werde für den Tourismus ein Übergangsjahr, 2022 sei mit einer Rückkehr zum Niveau vor Corona zu rechnen, bekräftigte der Konzern.

"Wir sind sehr gut aufgestellt, um das operative Geschäft wieder in größerem Umfang aufzunehmen, sobald die Lockdowns aufgehoben und Destinationen wieder geöffnet werden", sagte CEO Fritz Joussen.

In den zwölf Monaten per Ende September brachen die Erlöse wegen der Corona-Krise um 58 Prozent auf nur noch 7,944 Millionen Euro ein, wie Tui mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei minus 3,0 Millionen Euro, nach plus 893,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernverlust belief sich auf 3,14 Milliarden Euro oder 5,34 Euro je Aktie, nach einem Gewinn von 532,1 Millionen Euro oder 71 Cent je Anteil.

