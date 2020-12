DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Zahl der täglichen Corona-Toten hat in den USA einen neuen Höchststand von mehr als 3.000 erreicht. Am Mittwoch seien bis zum Abend (Ortszeit) 3.071 weitere Todesopfer der Pandemie registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mit. Zudem wurden mehr als 220.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Allein in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten der 50 US-Bundesstaaten, waren es laut Covid Tracking Project mehr als 30.000 Neuansteckungen binnen eines Tages. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern erreichte einen neuen Höchststand: Am Mittwoch waren es mehr als 106.000 Patienten. Mit dem Anstieg der Fälle war gerechnet worden, nachdem vor zwei Wochen Millionen Menschen die Appelle ignoriert hatten, zu Thanksgiving auf Reisen und Familienbesuche zu verzichten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- US/Biontech SE/Pfizer Inc, Expertengremium der FDA entscheidet

über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 730.000 zuvor: 712.000 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den meisten Plätzen wurden zum Start leichte Abgaben verzeichnet, nachdem an der Wall Street vor allem die Nasdaq-Indizes nach Gewinnmitnahmen tiefer im roten Bereich geschlossen hatten. Im Verlauf wurde ein Teil der Anfangsverluste aber weder wettgemacht. Die Börse in Schanghai, die am Mittwoch gegen die breite Tagestendenz im Minus lag, legt nun zu, und auch in Südkorea liegt der Kospi nach einem über 1-prozentigen Verlust zum Start aktuell 0,3 Prozent im Plus und wieder auf einem Allzeithoch. In Hongkong beobachten Teilnehmer ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik, die in jüngster Zeit den Index getragen hatte. Am japanischen Markt wurden Verluste aufgeholt, so dass der Nikkei nun lediglich minimale Abgaben verzeichnet und bei 26.790 Punkten liegt. Weiter stehen die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen im Blick. Aktuell zeigen sich laut Marktbeobachtern dennoch eher die Corona-Gewinner aus den Bereichen Halbleiter und E-Commerce unter Druck. So verlieren Renesas Electronics 5 Prozent und Monotaro 4,5 Prozent. Ganz vorne stehen Softbank mit einem Kursplus von 6 Prozent. Der Technologie-Investment-Konzern profitiert von seinem 25-prozentigen Anteil an Doordash. Die Aktie des Essenslieferdiensts explodierte am Vortag bei ihrem Wall-Street-Debüt geradezu um 86 Prozent.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.068,81 -0,35 -105,07 5,36 S&P-500 3.672,82 -0,79 -29,43 13,68 Nasdaq-Comp. 12.338,95 -1,94 -243,82 37,52 Nasdaq-100 12.364,64 -2,15 -271,08 41,58 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.054 Mio 909 Mio Gewinner 1.589 1.974 Verlierer 1.520 1.145 Unverändert 124 114

Leichter - Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den Rekordhochs, insbesondere bei Technologieaktien: Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet verzeichneten Abschläge von bis zu 2,3 Prozent. Facebook gaben 1,9 Prozent nach. Hier belastete auch, dass die US-Verbraucherschutzbehörde und US-Bundesstaaten das Soziale Netzwerk wegen Wettbewerbsverstößen verklagt haben. AT&T rückten um 2,1 Prozent vor. Der Konzern hat für sein DirectTV-Segment Angebote erhalten, die den Satelliten-TV-Dienst mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewerten. Gamestop stürzten um 19,4 Prozent ab, nachdem die Drittquartalszahlen schwächer ausgefallen waren als erwartet. Die IT-Sicherheitsfirma Fireeye ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Der Kurs brach um 13,1 Prozent ein. Die Aktie des Lieferdienstes Doordash feierte ein fulminantes Börsendebüt. Der Ausgabepreis lag bei 102 Dollar je Aktie, aus dem Handel ging sie mit 189,51 Dollar, ein Plus von 85,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 -105,7 5 Jahre 0,40 1,1 0,39 -152,1 7 Jahre 0,68 2,0 0,66 -156,7 10 Jahre 0,94 2,4 0,92 -150,3 30 Jahre 1,68 2,3 1,66 -138,3

Die Zurückhaltung am Aktienmarkt war am Rentenmarkt nicht zu spüren, denn hier sanken die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Gegenzug um 2,4 Basispunkte auf 0,94 Prozent. Händler warnten aber vor einem neuen Fiskalpaket der Politik. Dieses dürfte zu höheren Schulden und damit zu einer Angebotsausweitung bei US-Renten führen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2092 +0,1% 1,2081 1,2134 +7,8% EUR/JPY 126,28 +0,2% 125,98 126,41 +3,6% EUR/GBP 0,9050 +0,1% 0,9042 0,9038 +6,9% GBP/USD 1,3361 +0,0% 1,3360 1,3425 +0,8% USD/JPY 104,43 +0,1% 104,28 104,18 -3,9% USD/KRW 1087,20 -0,0% 1087,28 1084,86 -5,9% USD/CNY 6,5453 +0,0% 6,5435 6,5407 -6,0% USD/CNH 6,5300 -0,0% 6,5323 6,5125 -6,3% USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7520 7,7521 -0,5% AUD/USD 0,7466 +0,4% 0,7435 0,7469 +6,5% NZD/USD 0,7035 +0,3% 0,7016 0,7080 +4,5% Bitcoin BTC/USD 18.318,51 -1,3% 18.556,51 17.942,75 +154,1%

Der Euro gab mit der Erwartung einer taubenhaft gestimmten EZB am Donnerstag etwas nach auf 1,2083 Dollar gegenüber 1,2137 am Morgen. Der Dollar-Index notierte 0,1 Prozent höher. Das Pfund legte zum Greenback 0,3 Prozent zu auf 1,3401 Dollar. Die Analysten von Unicredit sehen die Devise in einer Art Wartezustand mit Blick auf die bevorstehenden, entscheidenden Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,74 45,52 +0,5% 0,22 -18,4% Brent/ICE 48,92 48,86 +0,1% 0,06 -19,2%

Die Ölpreise bewegten sich hin und her, nachdem sie zunächst von einem Anstieg der US-Rohöllagerbeständen belastet wurden. Diese stiegen deutlich um 15,189 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Sollte der US-Politik der Befreiungsschlag bei der Suche nach einem Konjunkturpaket jedoch gelingen, müssten die Wachstumsperspektiven der USA und damit die Nachfrage neu überdacht werden, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI notierte unverändert bei 45,60 Dollar, für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 48,94 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,41 1.839,80 -0,1% -2,40 +21,1% Silber (Spot) 23,91 23,98 -0,3% -0,06 +34,0% Platin (Spot) 1.007,30 1.005,33 +0,2% +1,98 +4,4%

Die Aussicht auf neue US-Konjukturstimuli belastete den Goldpreis, weil das Gold damit als sicherer Hafen mutmaßlich an Attraktivität verlieren würde. Die Feinunze verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 1.840 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Kanadas Arzneimittelbehörde Health Canada hat für den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine vorläufige Genehmigung für die Notfallverwendung erteilt.

CHINA/AUSTRALIEN

Peking legt bei den Antidumping-Zöllen auf australischen Wein nach. Wie das chinesische Handelsministerium mitteilte, treten ab Freitag temporäre Antisubventionszölle von 6,3 bis 6,4 Prozent auf den Import von Wein aus Australien in Kraft. Ende November hatte China auf den Wein-Import aus Australien Strafzölle von 107,1 bis 212,1 Prozent verhängt und die Maßnahme damit begründet, dass Dumping-Preise der einheimischen Weinindustrie schadeten.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 2,00 Prozent gelassen.

GROßBRITANNIEN/USA

Im Zollstreit zwischen Europa und den USA wegen Subventionen für die Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing schert Großbritannien aus und verzichtet auf die Strafzölle gegen die USA.

SONY/AT&T

Sony übernimmt für knapp 1,18 Milliarden Dollar den Video-on-Demand-Anbieter Crunchyroll vom US-Medienkonzern AT&T und baut damit sein Standbein bei Animationsfilmen aus.

