(shareribs.com) London 10.12.2020 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche sehr stark angestiegen. Die Ölpreise können dennoch zulegen, da in den USA der nächste Schritt zu einem Impfstoff erwartet wird. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 15,2 Mio. Barrel auf 503,2 Mio. Barrel geklettert und liegen nun um elf Prozent über dem Schnitt der letzten fünf ...

