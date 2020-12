DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

ad pepper media International N.V. erhöht erneut Prognose für das Geschäftsjahr 2020



Nürnberg, Amsterdam, 10. Dezember 2020 Auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse der ad pepper media International N.V. ("ad pepper" oder die "Gesellschaft") für den Monat November, hat sich der Vorstand heute mit den Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 befasst. Die zum Ende des dritten Quartals erreichte positive Geschäftsentwicklung konnte die Gesellschaft im Verlauf des vierten Quartals fortsetzen. Im Zeitraum Oktober und November, der unter anderem wichtige eCommerce-Handelstage wie Singles Day, Blackfriday und Cybermonday umfasst, lag der Umsatz erneut deutlich über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Auch für den Dezember erwartet ad pepper eine durch das Weihnachtsgeschäft getriebene ungebrochen starke Nachfrage nach Performance-Marketing-Lösungen der Gesellschaft. Der Vorstand geht daher für das Geschäftsjahr 2020 nunmehr von Gross Sales in einer Grössenordnung zwischen EUR 95 und EUR 100 Mio. bei einem Umsatz von ca. EUR 25 Mio. aus. Hinsichtlich des EBITDA wird ein Wert in einer Grössenordnung von ca. EUR 6,3 Mio. erwartet (bisherige Prognose: EUR 5,5 Mio.). Der Geschäftsbericht 2020 wird am 25. März 2021 veröffentlicht.

