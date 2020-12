Berlin - CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring befürwortet ein weiteres Treffen zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Kanzlerin. "Wenn sich alle nochmal zusammenfinden, das ist jetzt die Überlegung für dieses Wochenende, um die Maßnahmen für einen Lockdown zu beschließen, dann begrüße ich das sehr", sagte er in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.



Es könne hilfreich sein, wenn "alle gemeinsam" die Corona-Maßnahmen nochmal justierten. Es müssten dann aber auch alle aus der Konferenz herausgehen und diese Maßnahmen gemeinsam umsetzen: "Die Chance, dass das wirkt, ist dann gegeben, wenn in allen 16 Bundesländern gleichermaßen in den Lockdown gegangen wird", sagte Mohring.

