Das IPO am Vortag begeistert Börsianer. Das Unternehmen ist nun 60 Milliarden Dollar wert. Nur ein Hype und wie geht es Facebook nach den Klagen? DAX vorbörslich unverändert Der DAX notiert vorbörslich an der Schwelle der gestrigen Eröffnung. Demnach kann die Widerstandszone erneut getestet werden, welche bis 13.460 Punkten verläuft. Ein Test am Vortag war hier genau an die Hochs aus November gelaufen und hatte dort zu einem Rücksetzer geführt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...