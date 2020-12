Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Siemens Energy. Die Aktie bekommt derzeit viel Unterstützung von außen. In dieser Woche gab es zwei Kurszielanhebungen von Analysten. Außerdem steht Siemens Energy vor der Aufnahme in den MDAX. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.