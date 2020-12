CDP hat die Ergebnisse seiner jüngsten Analyse von 9.526 weltweiten Unternehmen in der Kategorie Klimaschutz veröffentlicht. Die OMV wurde hier zum fünften Mal in Folge mit "A-" (Leadership) bewertet und gehört damit zu den 20 führenden Unternehmen der globalen Öl- und Gasbranche. In Österreich ist die OMV den Angaben zufolge eines der fünf am höchsten bewerteten Unternehmen aller Branchen.

