voestalpine profitiert mit seinen aus Stahlprofilen gefertigten Hochregallagersystemen von Online-Handel. CEO Herbert Eibensteiner: "Der weltweit zunehmende Online-Handel hat in den letzten Jahren den Bedarf für komplexe Lagerlogistik angekurbelt, das globale Marktwachstum für Hochregallager liegt derzeit jährlich bei 7 bis 8 %. Wir orientieren uns an dieser Steigerung und wachsen in diesem Bereich zumindest im selben Ausmaß mit". Europa - vor allem Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen und Frankreich - ist nach wie vor ein wichtiger Markt für die voestalpine. Für einen namhaften Kunden aus der Möbelbranche wird mit der Errichtung von zwei Hochregallagern für insgesamt 210.000 Palettenstellplätze in Ungarn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...