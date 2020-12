Im Werk von Schneider Electric in Bukowno befördert der autonome Roboter Paletten mit bis zu 400 kg an Gütern zwischen Produktion und Lager. Dadurch verbessert er die interne Logistik, reduziert Transportkosten und erhöht die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter. Die Flexibilität des mobilen Roboters des dänischen Herstellers Mobile Industrial Robots gab den Ausschlag für dessen Einsatz. Auch die hohen Sicherheitsstandards, die Traglast und die einfache Bedienung der Roboter überzeugten den Hersteller von Elektro- und Automatisierungstechnik, der diese Roboter bereits in Werken in Bulgarien, Italien ...

