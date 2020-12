Unterföhring (ots) -10. Dezember 2020. Erstmals ein Duo. Erstmals ein Ex-Finalist als Coach. Erstmals TVOG-Allstars. Erstmals ein Nachrücker. Und erstmals Lena Gercke nach ihrer Babypause. Im Halbfinale der "The Voice of Germany"-Jubiläumsstaffel, am 13. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1, jagt ein Debüt das nächste. Ab jetzt entscheiden alleine die Zuschauer - und zwar erstmals auch online auf www.thevoice.de (http://www.thevoice.de).Überzeugt Zuschauerliebling Nico Traut in Team Nico mehr als das Gute-Laune-Duo Mael und Jonas? Kann Allstar Juan Geck sich gegen Nachrücker Oliver Henrich in Team Stefanie/Yvonne durchsetzen? Zieht Ausnahmestimme Paula Dalla Corte oder Allstar Matthias Nebel für Team Samu/Rea ins Finale ein? Rappt sich Multitalent Sion Jung gegen Stimmwunder Tosari Udayana in Team Mark eine Runde weiter? Überrascht Mickela Löffel, die auf der Comeback-Stage von den Blinds bis in die Liveshows durchmarschierte, in Team Michael gegen Routinier Alessandro Pola? Interviews mit allen Halbfinalisten gibt es unter http://presse.prosieben.de/TVOG2020/LiveshowsDie "ersten Male" im Halbfinale der TVOG-Jubiläumsstaffel:Erstmals Lena Gercke in Staffel 10: Nach ihrer Babypause kehrt Lena im Halbfinale an der Seite von Thore Schölermann als Moderatorin zu "The Voice of Germany" zurück.Erstmals Abstimmung per Online-Voting: Im Halbfinale treten die Talente aus den einzelnen Teams nacheinander auf. Zum ersten Mal können die Zuschauer per Online-Voting auf www.thevoice.de (http://www.thevoice.de) kostenlos für ihren Favoriten abstimmen. Die Möglichkeit des Telefon- und SMS-Votings gibt es weiterhin. Am Ende zieht pro Team das Talent mit den meisten Stimmen ins große TVOG-Finale ein.Erstmals ein Duo: Coach-Debütant Nico Santos beweist Mut und nimmt neben seinem Namensvetter Nico Traut als erster Coach in der TVOG-Geschichte ein Duo mit ins Halbfinale. Begeistern Mael und Jonas in den Liveshows auch die Zuschauer?Erstmals ein ehemaliger Finalist als Coach: Michael Schulte war in der allerersten Staffel von "The Voice of Germany" Finalist im Team Rea. In Staffel 10 zieht er als Coach der Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT" mit zwei Talenten ins Halbfinale ein - und hat so erneut die Chance, die Show zu gewinnen.Erstmals - und einmalig - eine zweite Chance für zwei Allstars: In der Jubiläumsstaffel kamen Talente aus früheren Staffeln als Allstars zurück zu TVOG. Zwei von ihnen - Juan Geck und Matthias Nebel - stehen nun für Team Stefanie/Yvonne und Team Samu/Rea im Halbfinale. So könnte erstmals ein Talent im zweiten Anlauf "The Voice of Germany" gewinnen.Erstmals ein Nachrücker: Oliver Henrich tritt im Halbfinale für Team Stefanie/Yvonne an. Er erhielt den Platz eine Woche vor Start der Liveshows nach der krankheitsbedingten Absage eines anderen Talents. Der Vollblutrocker, den Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld per Steal Deal in ihr Team holten, erlebt somit schon sein zweites Comeback bei "The Voice of Germany".Mit diesen Talenten ziehen die Coaches ins TVOG-Halbfinale:Nico Santos: Nico Traut (22, Rennerod), Mael & Jonas (25 und 19, Koblenz)Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld: Juan Geck (28, Mannheim), Oliver Henrich (29, Wülfrath)Samu Haber und Rea Garvey: Paula Dalla Corte (19, CH-Tägerwilen), Matthias Nebel (29, A-Frauental)Mark Forster: Sion Jung (17, Bielefeld), Tosari Udayana (19, Hannover)Michael Schulte: Alessandro Pola (30, Karlsruhe), Mickela Löffel (25, Karlsruhe)Das Halbfinale von "The Voice of Germany" am 13. Dezember 2020, um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//7) live in SAT.1 sowie auf Joyn.Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.one (mailto:Katrin.Dietz@seven.one)Photo Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.one (mailto:Kathrin.Baumann@seven.one)ProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4787404