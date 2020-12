Die beiden umsatzstärksten Produkte in der Pharma-Sparte von Bayer sind der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenheilmittel Eylea. Allerdings verlieren beide Medikamente in der Mitte des angebrochenen Jahrzehnts ihren Patentschutz. Die Leverkusener versuchen langfristig mit neuen Produkten gegenzusteuern.Xarelto soll laut Analystenschätzungen in diesem Jahr 4,4 Milliarden Euro zum Konzernumsatz beitragen, im kommenden Jahr prognostizieren die Experten Erlöse von knapp 4,8 Milliarden Euro. Und in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...