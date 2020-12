Bonn (ots) - ZDF-Chefredakteur Peter Frey sieht in den veränderten Arbeitsweisen seiner Redaktion durch Corona und Homeoffice nicht nur Nachteile. Im Gegenteil: In digitalen Konferenzen sei die Qualität der Diskussion häufig besser, als wenn alle Leute in einem Raum sitzen, sagt Peter Frey im journalist-Interview. "Manches kommt mir konzentrierter vor, sogar demokratischer, weil die üblichen gruppendynamischen Prozesse oder Profilierungsspiele wegfallen", so Frey.In Teams-Meetings würden nicht die immer Gleichen reden, manche Kolleg*innen, die sonst eher still seien, blühten regelrecht auf. Das gelte auch für die Jungen, "die sich in der Versammlung der Silberrücken der Chefredaktion bisher nicht so richtig zu widersprechen trauten". Sie würden nun vom eigenen Schreibtisch aus ihre eigenen Themen setzen. Im journalist-Interview sagt Peter Frey: "Die neue Technologie sorgt zwar für mehr Distanz, bringt aber gleichzeitig alle mehr auf Augenhöhe."Frey selbst sei als Chefredakteur allerdings nicht der Typ fürs Homeoffice. Bislang habe er in der Corona-Zeit erst an zwei Tagen von zu Hause aus gearbeitet. "Vielleicht ist es das altmodische Gefühl: Der Kapitän muss auf der Brücke sein", so Peter Frey im journalist.Das komplette Interview mit Peter Frey lesen Sie in der Dezember-Ausgabe des journalists und auf www.journalist.de (http://www.journalist.de). Der journalist ist das wichtigste Magazin für Journalist*innen in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/4787461