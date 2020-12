Berlin (ots) - Unser Körper ist nicht Superman & gibt trotzdem jeden Tag sein Bestes. Vielen fällt es jedoch schwer Signale des Körpers zu deuten. Viele haben Probleme damit in sich zu horchen und Bedürfnisse zu interpretieren. Es wird Zeit, ehrlich zu sich selbst zu sein und auf sein Innerstes zu hören, um so das Wohlbefinden zu verbessern. Dabei hilft die neue Gesundheitsapp true+.Die meisten Menschen greifen zur Recherche ihrer Symptome oder Bedürfnisse immer wieder auf Suchmaschinen zurück. Die gefundenen Produkte und Anwendungen werden von verschiedensten Portalen bezogen - Das Risiko der Fehleinnahme oder einer falscher Behandlung ist groß.Die neue App des Erfinders der Videosprechstunde und Patientus-Gründers Jonathan von Gratkowski, ist die erste intelligente Plattform für Mikronährstoffe. Millionen von Kombinationen aus Nahrungsergänzungsmitteln geben Antworten auf jedes Symptom und Bedürfnis von gesundheitsbewussten oder erkrankten Menschen. Möglich wird dies aufgrund einer mittels Künstlicher Intelligenz entwickelten Auswertung der vom User eingegebenen Daten. So entstehen ständig optimierte Produktvorschläge mit den richtigen Informationen für ein glücklicheres und gesünderes Leben. Das Alles rund um die Uhr - unabhängig von Sprechzeiten und Terminen.true+ bezieht sein Wissen nicht von Suchmaschinen.Die Datenbank der App wird von einem professionellen Team gepflegt und stetig weiterentwickelt. Ganz vorne mit dabei: Kay Klindwort, Betriebswirt und Apotheker bereits in fünfter Generation, sowie Aida Jansson, Mikronährstoffexpertin aus Leidenschaft und verantwortlich für die Produktentwicklung bei true+.Der Algorithmus wertet Millionen Kombinationen innerhalb von Sekunden aus und lernt täglich dazu (AI). Der true+guide innerhalb der App schlägt dem Nutzer die Produkte vor, die auch ein Heilpraktiker empfehlen würde und ersetzt so eine Beratung vor Ort. Die Produkte werden nach Priorität sortiert und Kombinationsvorschläge angezeigt. Schließlich kann der User selbständig entscheiden, womit er beginnt und welchen Ratschlägen er folgen möchte. Durch das individuelle Feedback, wird die App fortlaufend verbessert - true+ lernt somit durch persönliche Erfahrungen und von den Bewertungen der Produkte.Innerhalb der App kann der Anwender alle Supplements direkt beziehen und sie werden in seinem Profil gespeichert. Sämtliche Mikronährstoffe, die dem User angeboten werden, sind "Handmade in Germany" und nach höchsten Reinheits-Standards in Manufakturen von Hand gefertigt. Industrielle Hilfsmittel jeglicher Art (wie z.B. Rieselhilfen), chemische Zusatzstoffe und genetisch modifizierte Stoffe (GMO) kommen bei true+ nicht in die Kapsel! Die Plattform setzt auf hochreine und geprüfte Rohstoffe, die zu einem positiven und ausgeglichenen Lebensgefühl beitragen sollen.Nach Kauf des Produktes berät der true+guide den Anwender auch weiterhin und bietet ihm einen dauerhaften Ansprechpartner für seine Bedürfnisse - und das komplett kostenfrei.Die App ist ab dem 08. Dezember 2020 im App Store (https://apps.apple.com/de/app/trueplus/id1540308316) erhältlich.Alle Informationen und Aktuelles zur App finden Sie unter www.trueplus.app (http://www.trueplus.app/).Pressekontakt:Lisa EiselCommunications Managertrue +press@trueplus.app+49 (0) 176 844 319 32Original-Content von: trueplus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151242/4787554