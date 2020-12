Newark (www.anleihencheck.de) - Katharine Neiss, Chefvolkswirtin bei PGIM Fixed Income, kommentiert die heutige EZB-Sitzung im Vorfeld.Vor dem Hintergrund der großen politischen Entscheidungen, die in dieser Woche in Europa anstünden, seien alle Augen auf die EZB gerichtet, die weitere Impulse geben dürfte. Seit Wochen würden die Mitglieder des EZB-Rats eine "Neujustierung der Förderinstrumente" signalisieren. Diese würden vermutlich über den Pandemie-Notkaufplan, bekannt als PEPP, und gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte erfolgen, die dazu beitragen würden, den Kreditfluss in die Realwirtschaft zu unterstützen. Die Erwartungen seien inzwischen ins Unermessliche gestiegen, sodass die Gefahr bestehe, dass die EZB bei ihrer heutigen Sitzung unter den Erwartungen des Marktes bleibe. Eine Reihe von Faktoren spreche jedoch für weitere wesentliche geldpolitische Maßnahmen, möglicherweise bis Mitte 2022 bis zu 600 Milliarden Euro an zusätzlichen Käufen von Vermögenswerten. ...

