München (ots) -Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom14. bis 18. Dezember 2020, um 18:00 Uhr im ErstenWenn sie um 20:00 Uhr die Nachrichten verkünden, geschieht das äußerst seriös. Davon, dass die beiden "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa und Jan Hofer auch jede Menge Humor und Spaß beim Quizzen haben, können sich die Zuschauer am Montag überzeugen.Ob Klassik oder Rock - David Garrett begeistert seine Fans immer wieder neu mit seiner Geige. Der Sänger und Bandleader Tom Gaebel hat sich mit seinem Orchester dem Swing verschrieben. Am Dienstag treten die beiden leidenschaftlichen Musiker bei "Wer weiß denn sowas?" zum fröhlichen Rateduell an.Im "Tatort" aus Weimar knackt Nora Tschirner ihre Fälle mit viel Humor. Im neuen Kinofilm "Wunderschön" spielt sie Seite an Seite mit ihrer Kollegin Karoline Herfurth, die für den Episodenfilm auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat. Die beiden Schauspielerinnen sind am Mittwoch bei Kai Pflaume zu Gast.Ihre Wandlungsfähigkeit stellten beide Schauspieler und Comedians in der ZDF-Sketchserie "Sketch History" schon zigfach unter Beweis: Alexander Schubert und sein Kollege Matthias Matschke. Am Donnerstag sorgen sie garantiert für jede Menge Lacher im "WWDS"-Studio.Zum Wochenausklang treten zwei Fußballlegenden zum sportlichen Ratewettkampf an. Dass Mario Basler und Stefan Effenberg beide nicht auf den Mund gefallen sind, beweisen sie an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton, wenn es darum geht, originelle Fragen wie diese zu beantworten:Der griechischen Wortherkunft nach war ein Idiot ein ...?a) Gelehrter, der vorübergehend keine Schüler hatteb) Privatmann ohne politisches Amtc) Sportler, der in einem Wettbewerb als Favorit galtDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 14. bis 18.12.2020 im Überblick:Montag, 14. Dezember - Jens Riewa und Jan HoferDienstag, 15. Dezember - David Garrett und Tom GaebelMittwoch, 16. Dezember - Nora Tschirner und Karoline HerfurthDonnerstag, 17. Dezember - Alexander Schubert und Matthias MatschkeFreitag, 18. Dezember - Mario Basler und Stefan EffenbergWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (http://www.daserste.de/quiz-app) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.