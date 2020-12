Luxemburg/Berlin (ots) - Am 12.12.2020 startet die erste Live Sitcom auf TWITCH.TV - Marc & Friends. Das Format mit Marc Gebauer als Gastgeber sorgt mit Gästen aus der Influencer- und YouTube-Branche, witzigen Interaktionen und spannenden Challenges für kurzweilige Unterhaltung. Mit dabei in Marcs stylischem Zuhause ist der Energy Drink 28 BLACK, der dafür sorgt, dass weder dem Gastgeber noch seinen Gästen die Energie und die coolen Sprüche ausgehen. "Wir sind total begeistert, dass wir Marc bei diesem Format unterstützen können, denn viele der 28 BLACK Fans bewegen sich regelmäßig und gerne auf TWITCH", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. Gäste der "Einweihungsparty" und ersten Folge von Marc & Friends sind u. a. Tim Gabel, Abu Gullo, Regina Hixt, Mois und Ema Louise.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/4787594