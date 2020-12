BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erwartet eine Einigung im EU-Haushaltsstreit beim Gipfel am Donnerstag. "Wir sind nur ein paar Zentimenter entfernt von einem Konsens", sagte Orban bei seiner Ankunft am Tagungsort in Brüssel. Eine gute Einigung sei nah.

"Wir kämpfen um Einigkeit", sagte Orban. Aber es gehe auch um "einen Sieg des gesunden Menschenverstands". Die von der Corona-Pandemie hart getroffenen Staaten und Menschen bräuchten Hilfe. "Wir müssen uns vernünftig verhalten", fügte der rechtskonservative Regierungschef hinzu.

Ungarn hatte zusammen mit Polen das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket einschließlich 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen blockiert. Grund war ihre Ablehnung einer neuen Rechtsstaatsklausel. Am Mittwoch hatte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen Kompromiss mit beiden Staaten ausgehandelt, der die Blockade auflösen soll. Dem müssen alle übrigen EU-Staaten aber noch zustimmen./vsr/DP/eas