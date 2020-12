Facebook -1.15% Trendingenieur (WWTRENDS): US-Regierung klagt gegen Facebook Am Mittwoch sind in den USA gleich zwei große Klagen gegen Facebook eingereicht worden. Die US-Regierung und mehr als 40 Bundesstaaten werfen Facebook unfairen Wettbewerb vor. In der Klage solle als eine mögliche Maßnahme auch vorgeschlagen werden, Facebook zum Verkauf einzelner Geschäftsbereiche zu zwingen: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/kartellbehoerde-facebook-soll-whatsapp-und-instagram-verkaufen-17094636.html Rechtsexperten bezweifeln allerdings, dass sich die Regierung mit der Klage durchsetzen kann. Denn sie muss unter anderem nachweisen, dass die amerikanischen Verbraucher durch ein wettbewerbswidriges Verhalten zu Schaden gekommen ist. Facebook kaufte ...

